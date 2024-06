Peste doua mii de elevi din Bihor au participat la intalnirile cu politistii - Scoala sigurantei

Pe parcursul anului scolar 2023- 2024, Politia Romana impreuna cu Ministerul Educatiei, in parteneriat cu firma "Maspex Romania" au derulat Programul ,,Scoala Sigurantei Tedi", unul dintre cele mai ample programe educative derulate la nivel national, care-i invata pe elevii de clasa intai cum sa fie in siguranta pe strada, in drumul spre scoala si spre casa, in mediul online, precum si in perioada vacantelor.Programul ,,Scoala Sigurantei Tedi" a avut ca scop informarea copiilor cu privire la ... citește toată știrea