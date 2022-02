Peste o mie de oradeni cer in instanta anularea demolarilor din centrul orasului VIDEO

Peste o mie oradeni au semnat pentru declansarea unui proces colectiv in care au contestat in instanta Planul Urbanistic Zonal pentru centrul istoric al municipiului, reclamand ca acesta va duce la exproprierea a zeci de case de pe trei strazi. Actiunea a fost inaintata instantei de judecata in numele oradenilor de catre Asociatia Consiliul Consultativ Cetatenesc Bihor care reclama ca Primaria din Oradea pregateste cea mai mare expropriere de dupa '89 din Romania, in zonele centrale protejate, ... citeste toata stirea