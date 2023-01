Piata Unirii din Oradea - Ziua Unirii Principatelor Romane

Atmosfera frumoasa de Ziua Unirii Principatelor Romane, in Piata Unirii. Femei cu stegulete, copii cu cocarde, barbati cu caciuli si fulare tricolore au infruntat frigul si vantul, sub cerul de un cenusiu intunecat, stransi in jurul gardurilor in spatele carora se aflau militarii si politicienii.Peste 500 de persoane au participat marti, 24 ianuarie, la ceremonialul desfasurat in Piata Unirii cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Printre cei prezenti s-au numarat prefectul Dumitru ... citeste toata stirea