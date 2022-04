Piateta de pe Independentei: Constructii Bihor si Gavella vs. Selina, in licitatia de 19,5 milioane lei

La expirarea termenului-limita al licitatiei pentru piateta situata deasupra parcarii subterane din strada Independentei, au fost depuse doua oferte.Este vorba de cea a SC Constructii Bihor in asociere cu Muun Concept AB SRL, cu subcontractant Gavella Com SRL, respectiv cea depusa de Drum Asfalt SRL in asociere cu Precon Transilvania SRL, Mygreen Concept SRL si Drumuri Bihor, avandu-i ca subcontractanti pe Kaluna SRL, Amper Proiect SRL, Ergocon SRL."Urmeaza etapa de evaluare a ofertelor, ... citeste toata stirea