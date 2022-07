Pista de biciclete, prin PNRR, intre Santandrei si Palota

Consiliul Judetean Bihor va ceda o parte din terenul aferent DJ 797 comunei Santandrei, pentru realizarea unei piste de biciclete, cu fonduri din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). In sedinta ordinara de joi, alesii judeteni au votat "Proiectul de hotarare privind insusire plan amplasament a imobil nr. cad 60616 inscris in CF 60616 Santandrei", acesta fiind primul pas in acest demers.Pista, cu o lungime de patru kilometri, va face legatura intre Santandrei si Palota."Acest ... citeste toata stirea