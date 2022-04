Piua ca in perioada interbelica, in centrul Buduresei

De 20 de ani, inginerul viseaza sa faca la Budureasa o piua (piva) pentru sumane asa cum existau multe intre cele doua razboaie mondiale in localitate. A gasit si locul potrivit: intre doua parauri, in centrul comunei, langa drumul spre Stana de Vale si in apropierea a doua pensiuni. Piua inginerului Dan nu e o gaselnita. Budureasa era vestita pentru pive. Peste 30 de pive erau atestate, pe la 1900, in satul Budureasa, iar acestea acopereau necesitatile satelor din vecinatate si ale celor ... citeste toata stirea