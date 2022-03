Platforma digitala de e-learning lansata in Oradea - O viziune inovatoare pentru procesul de invatare

Miercuri, 30 martie a.c. Asociatia Nistor Badiceanu a inaugurat proiectul "Impreuna transformam scoala", primul proiect educational din Romania ce va pune in functiune o platforma digitala de resurse educationale e-learning (). Lansarea a avut loc in Cetatea Oradea, in prezenta a peste 50 de cadre didactice, reprezentanti ai Inspectoratului Scolar Bihor, ai Asociatiilor de parinti si colaboratori.Oradea devine astfel orasul promotor al lansarii unui proiect ce se axeaza in special pe metodele ... citeste toata stirea