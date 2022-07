Poezia unui elev din Salonta - A castigat premiul I la Paris

Elevul Petrache Andrei Ovidiu, din clasa a X-a C a Colegiului National "Teodor Nes" din Salonta a participat la un concurs international de poezie cu sapte creatii lirice in limba franceza.Comitetul de organizare, selectare si premiere a poeziilor inscrise in Concursul international de poezie in limba franceza - "Poesie en liberte - 2022", jurizat la Paris de 12 reprezentanti ai unor institutii de invatamant si cultura din Paris (Franta), Munchen (Germania), Louvain (Belgia) si prezidat de ... citeste toata stirea