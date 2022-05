Politia, in alerta. Suspectul principal in cazul tinerei gasite moarta intr-o statie de carburanti din Bihor, dat in urmarire

Politia Romana cere ajutor pentru gasirea principalului suspect in cazul tinerei din Cluj, al carei cadavru a fost gasit in apropierea unei benzinarii dezafectate din localitatea bihoreana Cornitel. Ferenc Bone, 43 de ani este din judetul Arad si este cel cu care tanara, Beata Molnar, a plecat, sambata dimineata, 21 mai, din municipiul Cluj Napoca, intr-o excursie de o zi. Ulterior, cei doi au fost surprinsi intr-o Dacia Logan, in localitatea Rachitele din Cluj. Masina a aparut, apoi, pe ... citeste toata stirea