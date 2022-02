Politist de frontiera din Nadlac, gasit de ANI cu o avere nejustificata de aproape 100.000 lei

Un politist de frontiera din cadrul ITPF Oradea, agent operativ in cadrul Punctului de frontiera Nadlac, a fost gasit de Agentia Nationala de Integritate cu o avere nejustificata de 100.000 lei, institutia anuntand ca a cerut declansarea unui control in caz. Anuntul a fost facut luni, 21 februarie, de Agentia Nationala de Integritate (ANI), intr-o informare in care se arata ca politistul de frontiera Sorin Bardan a fost gasit cu "diferente nejustificate in cuantum de 99.104 lei intre averea ... citeste toata stirea