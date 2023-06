Andrei Nastasa Sursa: FacebookAndrei Nastasa a fost acuzat ca le-a oferit spaga unor politistii din Salonta implicati in investigarea unui accident pe care, baut fiind, tanarul l-a provocat in urma cu patru ani. Pentru ca agentii au refuzat, Nastasa l-a amenintat pe unul dintre ei ca-l "executa" cu ajutorul unor "prieteni smecheri". Decizia Curtii de Apel Oradea in acest caz este definitiva.Cate 1.000 de euro ca sa il scape de dosarTotul a inceput pe 21 septembrie 2019, cand Andrei Nastasa ... citeste toata stirea