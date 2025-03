Polonia a cerut Statelor Unite sa transfere arme nucleare pe teritoriul sau - O decizie curajoasa

Presedintele Poloniei a facut apel la SUA sa transfere arme nucleare pe teritoriul polonez ca masura de descurajare impotriva unei viitoare agresiuni rusesti, o solicitare care va fi probabil perceputa la Moscova ca fiind extrem de provocatoare, scrie Financial Times.Andrzej Duda a declarat ca este "evident" ca presedintele Donald Trump ar putea redistribui in Polonia focoasele nucleare americane stocate in Europa de Vest sau in SUA, o propunere pe care liderul polonez a declarat ca a ... citește toată știrea