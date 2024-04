Polonia este gata sa primeasca pe teritoriul sau arme nucleare - Iritare maxima la Kremlin

Presedintele polonez a declarat luni ca Polonia este gata sa gazduiasca arme nucleare pe teritoriul sau, daca NATO, din care Polonia face parte, decide sa isi intareasca flancul estic, in fata desfasurarii de catre Rusia de noi arme in exclava sa Kaliningrad si in Republica Belarus vecina."Daca aliatii nostri decid sa desfasoare arme nucleare in cadrul partajarii nucleare pe teritoriul nostru, pentru a intari securitatea flancului estic al NATO, noi suntem gata sa o facem", a declarat Andrzej ... citește toată știrea