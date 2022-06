Poluarea fonica ingreuneaza memoria elevilor: Cat de afectati sunt copiii care invata in scoli inconjurate de galagie

Aptitudinile cognitive ale elevilor de clase primare sunt perturbate de poluarea fonica, a dezvaluit un studiu facut pe 2.700 de elevi din orasul spaniol Barcelona.Cercetarea a urmarit copiii cu varste intre 7 si 10 ani in timp ce erau la scoala, ca sa afle impactul zgomotelor din trafic asupra dezvoltarii acestora. Varsta a fost anume aleasa pentru ca este considerata critica in dezvoltarea memoriei si a capacitatilor de concentrare a atentiei, aptitudini esentiale in procesul de invatare. ... citeste toata stirea