Povesti de succes in scaun rulant la Atipic Beauty Oradea

Cea de-a 30 editie a Atipic Beauty a avut loc in Piata Unirii. Mesajul evenimentul marca Magda Coman e acela ca "Frumusetea e in noi nu in aparente". Magda Coman a trait experienta de fotomodel, manechin international, iar acum traieste experienta de a trai in scaun rulant. 12 modele de catwalk au facut echipa cu 12 modele de viata, impreuna cu designerii locali care au asigurat tinutele, si au facut o inedita pledoarie pentru frumusete. "Este o munca de 9 ani, timp in care mi-am dorit sa duc ... citeste toata stirea