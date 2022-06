Prefectul Dumitru Esiplea: "Risipa apei potabile trebuie sa inceteze, altfel o vom plati cu totii"

Primarii din judet au fost convocati intr-o videoconferinta, pentru a discuta pe marginea gestionarii eficiente a resurselor de apa, in conditiile codului rosu de canicula din aceasta perioada. Discutiile au vizat si masuri necesare pe termen lung, in contextul modificarilor climatice in Campia de Vest. "Toate datele indica faptul ca ne asteapta o criza a apei potabile in viitor. Resursa de apa scade de la an la an si trebuie gestionata cu maxima responsabilitate. Vom demara, impreuna cu ... citeste toata stirea