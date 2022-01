Prefectul Esiplea cere adoptarea "la timp si transparent" a bugetelor locale pe 2022

Prefectul Dumitru Esiplea a cerut primarilor din judet, printr-o circulara, "sa adopte bugetele locale pentru anul in curs pana cel tarziu in 10 februarie 2022, termenul maxim prevazut de lege". Documentul mai prevede ca procedura de aprobare a bugetului local sa fie finalizata transparent, in conformitate prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata."Bugetul local este cel mai important indicator al activitatii unui primar, ales pentru a servi interesele ... citeste toata stirea