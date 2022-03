Prefectura Bihor: mediatorii au un rol pozitiv in comunitatile de rromi

Mediatorii au un rol important in reducerea abandonului scolar in comunitatile rrome si faciliteaza accesul medicilor in comunitati reticente la servicii medicale, potrivit unui comunicat al Prefecturii Bihor."Este evident impactul pozitiv pe care mediatorii il produc in comunitatile unde sunt prezenti. Trebuie sa luam exemplele UAT-urilor in care se fac progrese si sa il aplicam in celelalte comunitati rrome, pentru a creste nivelul de trai al acestora", a declarat prefectul Dumitru Esiplea, ... citeste toata stirea