La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Bihor s-a realizat, in cursul zilei de luni, o noua interventie de prelevare organe si cornee, cea de-a treia de la inceputul acestui an in cadrul acestei unitati sanitare.Dr. Carmen Pantis, coordonator regional, transmite ca "generozitatea familiei donatorului si efortul colectiv al echipei ATI si de coordonare a spitalului bihorean, formata din dr. Pataki Stefan, dr. Tudorel Sabau, asistent Petru Cotrau, asistent Aurelia Cheregi, au facut posibil ca ... citeste toata stirea