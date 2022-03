Premiera mondiala a noului Renault Austral - SUV-ul techno al curentului *Nouvelle Vague*

Boulogne-Billancourt (Franta), 8 martie 2022 - Renault aduce un model ambitios in gama sa de SUV-uri: Noul Renault Austral. Acesta va servi la intensificarea eforturilor de a recastiga segmentul C care formeaza nucleul pietei auto globale. Noul Austral se incadreaza in conceptul "voiture a vivre" si marcheaza urmatorul moment cheie in ofensiva din segmentul C inceputa de Arkana si Noul Megane E-TECH Electric, cu o abordare absolut moderna. O abordare in stilul "Nouvelle Vague" care isi propune ... citeste toata stirea