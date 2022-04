Premiera "Vinegar Tom", o comedie neagra din Evul mediu, pentru zilele noastre

Noua premiera a Trupei Iosif Vulcan este spectacolul "Vinegar Tom", de Caryl Churchill in regia lui Dragos Alexandru Musoiu, Premiera va avea loc in 19 aprilie, de la ora 19:00, la Sala Mare si va aduce pe scena o comedie neagra, scrisa de o autoare contemporana, in stil brechtian, care trateaza ca subiect conditia femeii intr-o societate patriarhala in povestea unor femei nonconformiste din Anglia secolului al XVII-lea.Victoria Balint, sef sectie Trupa Iosif Vulcan, marturiseste ca echipa ... citeste toata stirea