Premierul Nicolae Ciuca participa la aniversarea a 103 ani de la instaurarea administratiei romanesti in Oradea

Este pentru prima data cand Nicolae Ciuca vine in Oradea de la preluarea mandatului de prim-ministru. Acesta va participa la evenimentele dedicate aniversarii a 103 ani de administratie romaneasca in Oradea.Ziua de 20 aprilie marcheaza un eveniment deosebit de important, care a schimbat cursul evolutiei istorice a orasului nostru: eliberarea, cu ajutorul armatei romane, in frunte cu Generalul Traian Mosoiu, de sub regimul bolsevic ... citeste toata stirea