Premierul Starmer afirma ca este in interesul SUA sa sustina Ucraina - Trei ani de razboi

Premierul britanic, Keir Starmer, a declarat ca este in "interesul" SUA sa "sustina" Kievul, cu putin inainte de a treia aniversare a atacului pe scara mare al Rusiei asupra Ucrainei, transmite duminica AFP."Este in interesul Regatului Unit si al SUA sa sprijine Ucraina cu garantii de securitate", a scris seful guvernului intr-un articol de opinie publicat de saptamanalul britanic The Sun care l-a publicat online sambata seara."Presedintele Trump are, de asemenea, dreptate sa ia taurul de