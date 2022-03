Presedintele PPMT Csomortanyi Istvan, despre razboiul din Ucraina: "Asta nu este razboiul nostru"

Csomortanyi Istvan, presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), sustine ca maghiarii din Transilvania si toate natiunile Europeio Centrale "trebuie sa ramana in afara conflictului dintre Ucraina si Rusia si dintre Est si Vest". Csomortanyi, care este consilierul presedintelui Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, crede ca niciuna dintre cele doua parti implicate in razboi, Ucraina si Rusia, nu isi doresc pacea."Suntem convinsi ca niciuna dintre parti nu are dreptate ... citeste toata stirea