Presedintele rus Vladimir Putin i-a cerut unui fost locotenent al lui Evgheni Prigojin - liderul gruparii paramilitare Wagner, cazut in dizgratia liderului de la Kremlin si mort intr-un accident de avion luna trecuta - sa instruiasca voluntari pentru a lupta in Ucraina, relateaza vineri AFP si Reuters."La ultima reuniune am evocat faptul ca veti fi implicat in formarea de unitati de voluntari capabili sa duca la bun sfarsit diverse misiuni de lupta, in principal, desigur, in zona operatiunii ... citeste toata stirea