Presedintele SUA condamna invazia Rusiei si ameninta cu sanctiuni economice dure. "Putin e agresorul, el a ales acest razboi si acum va suporta consecintele"

Liderul de la Casa Alba a condamnat vehement atacul Rusiei asupra Ucrainei. "Vor exista costuri severe pentru economia Rusiei, atat imediat, cat si in timp. Am conceput in mod intentionat aceste sanctiuni pentru a maximiza impactul pe termen lung asupra Rusiei si pentru a minimiza impactul pentru Statele Unite si pentru aliatii nostri. Statele Unite nu fac singure acest lucru", a adaugat liderul de la Casa Alba, precizand ca se vor ralia toate tarile din cadrul Uniunii Europene si din Grupul G7.