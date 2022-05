Presedintele Ucrainei a premiat un caine pirotehnist - Patron anti-bomba

Presedintele Voldomir Zelenski i-a oferit cainelui Patron o medalie in semn de recunostinta pentru munca sa, cu ocazia vizitei premierului canadian Justin Trudeau. Patron este un caine din rasa Jack Russell Terrier in varsta de doi ani care ajuta echipele de pirotehnisti la deminarea terenurilor.Presedintele Volodomir Zelenski i-a inmanat duminica celebrului caine ucrainean, Patron (Cartus - n.r.) si proprietarului sau, Myhailo Iliev, maior in cadrul Serviciului de Protectie Civila, o medalie ... citeste toata stirea