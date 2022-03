Presedintele Zelenski s-a adresat Parlamentului italian - Ucraina, poarta Europei

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti, adresandu-se parlamentului italian, ca tara sa este la limita supravietuirii in urma razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei."Pentru trupele ruse, Ucraina este poarta pe unde vor sa patrunda in Europa, dar barbaria nu trebuie lasata sa treaca", a spus el, ovationat de aproape 1.000 de parlamentari italieni in picioare. In discursul sau in fata parlamentarilor italieni, presedintele ucrainean a cerut inasprirea sanctiunilor ... citeste toata stirea