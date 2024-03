Presiunea Rusiei se accentueaza in estul Ucrainei - Lupte grele zi si noapte

Trupele ruse au crescut presiunea asupra pozitiilor defensive ucrainene in timpul unor lupte grele in estul Ucrainei, a declarat sambata comandantul ucrainean al regiunii, informeaza dpa.Luptele sunt centrate in zona situata la vest de Bahmut, a declarat Serhii Sidorinon pentru televiziunea ucraineana. "Inamicul sufera pierderi grele, dar isi completeaza constant randurile cu noi rezerve", a spus el. Scopul atacurilor rusesti este sa ajunga la Ceasiv Yar. "Se lupta ziua, dar si noaptea", a ... citește toată știrea