Prima editie a Olimpiadei nationale de dezbateri pentru juniori se tine la Oradea. Bihorul are o echipa reprezentanta

In premiera, Ministerul Educatiei organizeaza o Olimpiada de dezbateri pentru juniori, adica pentru elevi din clasele a VII-a si a VIII-a, iar finala se tine la Oradea in acest sfarsit de saptamana, din 23 pana in 26 mai."Competitia reuneste la prima editie 46 de echipaje constituite din cate trei elevi, din care un echipaj, de la Colegiul National Onisifor Ghibu Oradea, reprezinta judetul Bihor", a anuntat Inspectoratul Scolar Judetean Bihor. Probele sunt gazduite de Colegiul National ... citește toată știrea