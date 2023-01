Prima prelevare de organe din acest an la Oradea. Organele unui barbat aflat in moarte cerebrala au salvat mai multe vieti

La inceput de an, suferinta se preschimba in speranta, iar moartea in viata. Opt oameni au primit o noua sansa la viata prin transplant de organe si cornee, iar si mai multi vor avea o viata mai buna prin transplant de tesuturi osteotendinoase, datorita altor oameni cu suflet mare.Doua vieti frante pentru care medicii nu au mai putut face nimic au adus viata altor semeni aflati in suferinta. Doua familii indurerate, din Oradea si Deva, au fost de acord ca durerea lor infinita sa o transforme ... citeste toata stirea