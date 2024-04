Primaria anunta santiere la caminele Universitatii din Oradea si la Colegiul Emanuil Gojdu

Veste buna pentru studentii Universitatii din Oradea: caminele C1 si C2 din campusul studentesc vor fi reabilitate si camerele vor avea fiecare baie proprie.Comisia municipala de urbanism si amenajare a teritoriului a aprobat proiectul in cea mai recenta sedinta, in care a analizat 59 de proiecte, a anuntat luni Primaria Oradea."In momentul de fata, caminele C1 si C2, amplasate in Campus I, au asigurate toate utilitatile necesare desfasurarii activitatii, dar sunt vulnerabile la actiunea ... citește toată știrea