Primaria Oradea confisca un Mercedes inmatriculat in Ungaria

Ultimul caz face referire la un autoturism Mercedes Benz, de culoare neagra, parcat pe strada Milcovului nr. 34A. Autoturismul, cu numere de Ungaria, LCB - 701, urmeaza sa fie confiscat de municipalitate in cazul in care proprietarul nu isi va revendica bunul."A ost intocmit procesul-verbal de constatare si somatia, in vederea ridicarii autovehiculului de catre detinatorul legal, care a fost afisata pe caroseria autovehiculului, conform prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic ... citeste toata stirea