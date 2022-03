Primarul din Mariupol vorbeste despre o catastrofa umanitara in mijlocul bombardamentelor intense

Intr-o postare pe contul Telegram, primarul a oferit amanunte despre situatia din oras.Huge in . Unsure what triggered the explosion.aEuro" Live Update 2day (@update_2day)"Ei blocheaza aprovizionarea si reparatiile pentru electricitate, apa si caldura. De asemenea, avariaza calea ferata. Au distrus poduri si trenuri, asa ca nu putem evacua femei, copii si batrani din Mariupol", a spus primarul Boichenko.Rusia opreste si aprovizionarea cu alimente "blocandu-le ca in fostul Leningrad in ... citeste toata stirea