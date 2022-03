Primarul Kievului afirma ca "inamicul se afla la periferia" capitalei ucrainene

"Fortele noastre armate, fortele de aparare teritoriala, lupta eroic pentru tara noastra", a declarat Klitschko, conform CNN."Puncte de control au fost construite la intrarile in oras. Ii rog pe toti sa isi pastreze calmul. Nu iesiti afara inutil si ramaneti in adaposturi in caz de alarma", a adaugat el.Un convoi militar rusesc masiv, lung de 65 de kilometri - format din vehicule blindate, tancuri si alte vehicule logistice - a ajuns la periferia capitalei Ucrainei, Kiev, potrivit ... citeste toata stirea