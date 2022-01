Primarul Marcel Sas demoleaza stadionul si turnul de apa din Marghita

Primarul a explicat de ce sunt necesare aceste actiuni. Stadionul Municipal e demolat pentru a face loc noului stadion, proiect care se va derula prin Compania Nationala de Investitii."Demolarea tribunelor e necesara pentru repozitionarea proiectului", a spus primarul.In ceea ce priveste turnul de apa, in viziunea primarului, asa cum a fost prezentata aceasta in campania electorala, s-a dorit ca acesta sa fie reabilitat in spatiu pentru escalada."Conform normelor Ministerului Sanatatii ... citeste toata stirea