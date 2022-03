Primarul orasului Enerhodar spune ca situatia este "extrem de tensionata". China se declara "serios ingrijorata de siguranta si securitatea" instalatiilor nucleare din Ucraina

Primarul Dmytro Orlov a spus vineri ca orasul nu are incalzire din cauza bombardamentelor."Din cauza avariilor pe care le-a suferit sistemul in timpul bombardamentelor nocturne, Enerhodar nu are incalzire. In prezent, incercam sa-l repornim", a spus primarul, potrivit CNN.Orlov a mai spus ca persoanele care au petrecut noaptea in adaposturi subterane se pot reintoarce acasa, dar recomandarea este sa nu stea afara din cauza "situatiei extrem de tensionate"."Cu privire la situatia din oras, ... citeste toata stirea