Primavara este aproape - Targ de martisoare la Stei

La orizont, Muntii Apuseni se vad inca acoperiti cu o mantie alba de zapada, totusi nu prea convingatoare, primele semne ca primavara a inceput sa apara, iar la Stei martisoarele isi fac loc vrand, parca, sa impuna sezonului rece o vacanta mai timpurie.Ca de obicei, inceputul lunii martie este marcat in urbea de sub Apuseni, ca de fapt in toata tara, de o "invazie" insistenta de martisoare si flori, insotite de o buna dispozitie a cumparartorilor care doresc sa-i surprinda pe cei dragi cu o