Primul articol biografic despre Avram Iancu, publicat de Iosif Vulcan in revista Familia (1867)

In lumea de azi, bulversata de avalansa stirilor despre evenimente negative, de crize diverse si interminabile, de razboaie, de stresul luptei cotidiene pentru supravietuire, simtim cateodata nevoia de liniste, de detasare, de refugiu intr-un spatiu spiritual. Si un refugiu foarte bun este, fara indoiala, istoria. Acolo putem sa traim momente de satisfactie si reflectie, in care, uitand de stres si griji, sa cautam repere pozitive pentru vietile noastre. Iar in istorie exista multe astfel de ... citește toată știrea