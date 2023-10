Cu ajutorul unui aparat special, medicii SMURD Bihor pot sa oxigeneze sangele pacientilor in afara corpului acestora.De curand, Centrul a devenit international. Aici se vor pregati medici din tara noastra, dar si din strainatate (Serbia, Muntenegru, Ungaria, Austria, Slovacia, Cehia).Cursurile vor fi predate de lectori oradeni, instruiti in acest scop in capitala Cehiei, dar si din Germania."Din ianuarie sau februarie vom incepe aceste cursuri internationale. Inca suntem in discutii ... citeste toata stirea