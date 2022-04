Primul trofeu in 2022 pentru steianca Irina Maria Bara

Eliminata la simplu in primul tur, steianca Irina Maria Bara a reusit sa castige sambata trofeul pus in joc la proba de dublu in turneul WTA 125 de la Marbella.Favorite nr. 2, Irina Bara (27 de ani, locul 71) si Ekaterine Gorgodze (30 de ani, Georgia, locul 56) au invins echipa Vivian Heisen (28 de ani, Germania, locul 65)/Katarzyna Kawa (29 de ani, Polonia, locul 99) cu 6-4, 3-6, 10-6In semifinala, Irina si Ekaterine au trecut cu 6-2, 6-4 de Rebeka Masarova (Spania)/Panna Udvardy ... citeste toata stirea