Prin expozitia artistului fotograf Ovi D. Pop - Vadu Crisului, promovat la Hajduszoboszlo

Saptamana trecuta, in Centrul Cultural "Kovacs Mate" din Hajduszoboszlo, a avut loc deschiderea expozitiei "Fara frontiere", a artistului fotograf Ovi D. Pop. Pozele expuse scot in evidenta cele mai frumoase locuri din Vadu Crisului si din orasul Hajduszoboszlo.Colaborarea intre orasul Hajduszoboszlo din Ungaria si comuna bihoreana Vadu Crisului dateaza de peste 15 ani. A inceput cu depunerea unui proiect transfrontalier in 2007, in urma caruia, la Vadu Crisului, in locul primariei vechi, s-a ... citește toată știrea