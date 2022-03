Prins de doua ori de radar in 3 minute: Cum a ramas un tanar de 18 ani din Bihor fara permis pentru 8 luni de zile

Un tanar de 18 ani din Diosig a ramas fara permis pentru 8 luni de zile dupa ce a fost prins de 2 ori consecutiv de aparatul radar al politistilor, circuland cu viteza mult mai mare decat limita legala.Concret, marti in jurul orei 16:53, pe DN19 in afara localitatii bihorene Rosiori, tanarul a fost depistat la volanul unui Mercedes, circuland cu o viteza de 144 km/h, intr-o zona de limitare a vitezei la 70 km/h. Politistii bihoreni l-au urmarit in trafic si l-au depistat din nou, trei minute ... citeste toata stirea