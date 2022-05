Privind inapoi cu mandrie! 39 de ani de la turneul final al generatiei 1965

Intr-o perioada in care fotbalul juvenil bihorean nu reuseste sa mai treaca de fazele zonale ale competitiilor cu finalitate nationala, privind in trecut capata o si mai mare greutate performantele reusite in anii 80. Pentru ca la ce fotbal se juca atunci era o adevarata performanta daca ajungeai la un turneu final.Pe 29 mai 1983 Clubul Sportiv Scolar "Bihorul" Oradea (actualul LPS Bihorul) invingea pe U Cluj cu 2-0 intr-un meci al juniorilor republicani, generatia 1965, si se califica intre ... citeste toata stirea