Profesor oradean premiat la Gala "Mentor in Educatie"

Au descoperit si au lansat tinere talente, le-au sprijinit din umbra primii pasi, iar cu devotamentul si entuziasmul lor au contribuit esential la dezvoltarea si punerea in valoare a talentelor lor. 10 profesori, antrenori si mentori au fost premiati, joia trecuta, de Mol Romania si Fundatia pentru Comunitate in cadrul Galei Premiilor Mentor pentru excelenta in educatie. Pe acoperisul Teatrului National din Bucuresti, in Sala Amfiteatru, unde s-a desfasurat gala, a urcat si Ionel Cordovan, ... citeste toata stirea