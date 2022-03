Profesori si elevi de la Don Orione, vizita de lucru in Turcia

O delegatie formata din profesori si elevi de la Liceul "Don Orione", initiatorii proiectul Erasmus + Increase VET quality and attractiveness through 3D printing and robotics for a better insertion to labor market (Cresterea calitatii si atractivitatii VET prin imprimare 3D si robotica pentru o mai buna insertie pe piata muncii) au beneficiat, in perioada 14-18 martie 2022, de o vizita de lucru in Turcia, la Liceul Vocational si Tehnic "Ibrahim Ozaidyin", din Istanbul.Delegatia a fost condusa ... citeste toata stirea