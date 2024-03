Profesorii salontani in stagiu profesional - Job-shadowing in Portugalia

Profesorii de Informatica ai Colegiului National "Teodor Nes" din Salonta au finalizat, recent, in cadrul Proiectului Erasmus+ 2023, un nou stagiu de perfectionare profesional-educationala de tip "Job-shadowing" menit sa ofere atat elevilor salontani, cat si dascalilor asimilarea si perfectionarea cunostintelor din domeniul Informaticii, in cadrul unor mobilitati internationale.Delegatia colegiului salontan s-a deplasat in Portugalia, in orasul de pe malul sudic al fluviul Douro (Vila Nova de ... citește toată știrea