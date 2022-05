Program Stret Food Festival: Patru zile de concerte si delicii culinare in Cetatea Oradea

Street Food Festival se va desfasura de joi pana duminica, in intervalul 12:00 - 23:00. Concertele live vor avea loc insa doar in weekend.Vineri, 20 mai 202219:00 - Melting Dice21:00 - The Mono JacksSambata, 21 mai 202219:00 - Ana Coman21:00 - Robin and the BackstabbersDuminica, 22 mai 202219:00 - Alexu & The Voices Inside21:00 - Corina Sighi & Taraful Jean Americanu'Noutatile Street Food FestivalOrganizatorii au pregatit o serie de surprize pentru participanti. La fel ca si ... citeste toata stirea