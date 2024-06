Programul gradinitelor din Bihor in vacanta de vara: Unde poti sa-ti duci copilul in lunile de vacanta

In vacanta de vara din acest an, 80 de gradinite din Bihor vor ramane deschise, cel putin in anumite perioade, astfel ca parintii vor putea sa-si duca micutii aici, daca unitatile de invatamant la care acestia sunt inscrisi sunt inchise.Dintre cele 80, 33 sunt in Oradea, conform listei pe care a facut-o publica Inspectoratul Scolar Judetean Bihor.Practic, in fiecare cartier mare din municipiu, o gradinita va fi deschisa in fiecare luna de vacanta, astfel incat parintii care lucreaza si nu ... citește toată știrea