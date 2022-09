Programul "Hai la Olimpiada!" - Au inceput inscrierile

Elevii pasionati de matematica, fizica sau informatica se pot inscrie, pana pe 11 octombrie, la a X-a editie a programului "Hai la Olimpiada!". Cei selectati se vor putea pregati gratuit la centrul din Oradea sub indrumarea unor profesori cu experienta.La nivel national sunt disponibile 54 de centre de pregatire in 26 de orase. "Continuam pregatirile pentru performanta si in anul scolar care tocmai a inceput. Le-am propus profesorilor cu care colaboram revenirea la formatul fizic al ... citeste toata stirea